L'OPERAZIONE

CIMADOLMO (TREVISO) Si sono prenotati in 600, ma l'obiettivo del sindaco è arrivare ad almeno un migliaio di test sierologici. A Cimadolmo è il comune, guidato dal sindaco Giovanni Ministeri, a pagare parte della quota degli esami sierologici sulla popolazione: invece di 43 euro solo 20. Per la quota restante ci pensa il municipio. Ieri, nella pista di pattinaggio di via dello Sport, un'area coperta di quasi 800 metri quadrati, sono iniziati i prelievi sui cittadini, e si andrà avanti ancora per diversi giorni. «Devo rientrare al lavoro, sono sempre stata bene ma il test mi darà ancora più tranquillità» spiega Vanessa attendendo il suo turno. Antonio, in fila dietro di lei, aggiunge: «Sappiamo che il problema sono gli asintomatici. Non ho mai avuto una linea di febbre in queste settimane, ma chi può dire di essere al sicuro? Così, anche per la tranquillità dei miei familiari ho deciso di sottopormi al test. Tanto più che non mi sono dovuto spostare: ha pensato a tutto il comune».

CITTADINI E LAVORATORI

In fila ieri mattina c'erano tanti cittadini ma anche operai. «Tutti coloro che si sono sottoposti al test spiega Giovanni Ministeri, sindaco di Cimadolmo - l'hanno fatto per la loro sicurezza. Vogliono poter stare tranquilli in famiglia, sul lavoro, con gli amici. È prima di tutto una questione di responsabilità. Siamo fermi da due mesi. Mi meraviglio che il governo non abbia promosso una campagna di test sierologici a tappeto. Solo la regione Veneto li ha fatti in modo massiccio. A mio avviso le aziende andavano supportate di più, incentivate direttamente anche con quest'attività». «Appena si è sparsa la voce che avremmo organizzato i test infatti - sottolinea Ministeri - sono stato contattato da diversi imprenditori che volevano sottoporre allo screening i loro operai. Le imprese non esitano a mettere del proprio: sono gli imprenditori a pagare, pur di sapere che i loro dipendenti sono negativi perchè nel mondo del lavoro i contatti, volenti e nolenti, sono continui».

L'OBIETTIVO

L'avvio dei prelievi ieri mattina è andato a rilento a causa di problemi di connessione del computer in dotazione al personale e del fatto che vi era una sola stampante. «C'è stato qualche intoppo e le tempistiche si sono allungate hanno spiegato i presenti -. Ma non dimentichiamoci che è la prima volta che un ente pubblico (e probabilmente anche un laboratorio analisi) organizzano prelievi di massa di queste dimensioni». Nel corso della mattinata, comunque, è arrivato un secondo computer ed un'altra stampante e le operazioni hanno avuto un'accelerata. «Ringrazio i volontari, il personale comunale e a quello tecnico della Castel Monte Salute per la professionalità e il coordinamento messo in campo - conclude il sindaco di Cimadolmo Ministeri -. È indispensabile avere la mappatura del territorio, da un lato per arginare l'eventuale diffusione del virus, dall'altro lato per garantire la serenità e la sicurezza delle persone che sul territorio vivono e lavorano».

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

