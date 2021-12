L'ESPLOSIONE

VEDELAGO (TREVISO) L'esplosione di un grande cilindro in fase di collaudo. È la causa dell'incidente avvenuto ieri mattina all'interno di un'azienda di lavorazioni metalliche a Vedelago, che ha resi pericolante lo stesso capannone. Lo scoppio non ha provocato ferite agli operatori, ospitati in una vicina struttura per seguire da remoto le operazioni di verifica del manufatto, ma ha comunque provocato la caduta di un carroponte e lo spostamento dei portoni, tanto da richiedere un lungo intervento dei vigili del fuoco.

LA SCHEGGIA

Un'enorme scheggia di acciaio, una pioggia di calcinacci. E poi portoni divelti, pareti di cemento armato squarciate, blocchi in bilico. Ecco come si presentava l'interno della ditta Rössl e Duso di Vedelago, leader nelle lavorazioni meccaniche, di recente acquisita dal gruppo Cividale. Il cilindro pesava 45 tonnellate ed è saltato in aria alle 11.45 nel capannone numero 8. Il botto ha fatto tremare le case situate lungo la strada ed è stato sentito a un paio di chilometri di distanza. Ingenti i danni ma nessun ferito: gli unici addetti presenti, su un totale di circa 100 dipendenti, si trovavano in una sala controllo, protetti da un muro di contenimento in cemento armato.

IL RACCONTO

Era in corso il collaudo finale del cilindro, prima della consegna a un cliente americano. Racconta Daniele Duso, fratello del fondatore Dino, nonché responsabile della sicurezza: «Sono passato di persona ad accertarmi che tutti i protocolli di sicurezza fossero rispettati. Collaudi del genere li facciamo proprio di domenica quando la produzione è ferma proprio per evitare feriti in caso di incidenti. L'esplosione è avvenuta quando ormai la prova si stava per concludere: eravamo a 1.900 bar, dovevamo raggiungere i 2.100». Ma il manufatto ha ceduto prima, provocando la violenta esplosione. La parte che si è staccata ha fatto cadere il carroponte, che ha ammortizzato il colpo, evitando che il proiettile squarciasse il soffitto. Le pareti invece sono state danneggiate in più punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA