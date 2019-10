Cile, un milione in piazza E il presidente cede: stop allo stato d'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROTESTASANTIAGO DEL CILE Giunta ormai all'ottavo giorno di protesta, la popolazione di Santiago è scesa nuovamente in strada, e così numerosa come mai fino ad ora: oltre un milione e 200 mila persone si sono riversate sulle grandi Alamedas, fino a Plaza Italia. Massicce manifestazioni ci sono state inoltre anche in varie altre città del Paese.Esposto ad una pressione del genere, il presidente Sebastian Pinera ha fatto un nuovo passo indietro. Ha annunciato che oggi, «se le condizioni lo permetteranno», sarà revocato lo stato di...