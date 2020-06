LE NOVITÀ

ROMA Un mese fa entrava in vigore il decreto Rilancio, che aveva tra i suoi obiettivi anche quello di semplificare l'erogazione della cassa integrazione. Da allora i problemi sugli ammortizzatori causa Covid non sono certo stati risulti tutti: ieri, trenta giorni dopo, l'Inps ha iniziato ad applicare due nuove procedure concepite proprio per velocizzare l'iter delle domande. La prima riguarda la cassa in deroga, la seconda il pagamento diretto da parte dello stesso istituto delle integrazioni salariali.

PRIMO BLOCCO

Sul primo capitolo, uno dei più delicati perché proprio sugli ammortizzatori in deroga si sono concentrati molti dei ritardi, la novità consiste essenzialmente nel fatto che una volta esaurito il primo blocco di nove settimane (concesso con il decreto Cura Italia) le successive cinque potranno essere richieste non più alle Regioni ma direttamente all'Inps, che provvederà all'autorizzazione a al pagamento. Questo meccanismo dovrebbe permettere di saltare alcuni dei passaggi che si sono rivelati più complicati. La seconda procedura entrata in vigore ieri va ad applicare un'altra novità prevista dal decreto Rilancio: in caso di richiesta di pagamento diretto, l'istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40 per cento delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, quindi appunto da ieri. In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio. Le nuove regole, come detto, valgono per le settimane successive alle prime nove previste dal decreto Cura Italia mentre per le precedenti si dovrà continuare a seguire il vecchio iter. La comunicazione rilasciata ieri dall'Inps tiene conto naturalmente anche delle novità introdotte con l'ulteriore decreto legge entrato in vigore tre giorni fa, che consente alle aziende di anticipare le ulteriori quattro settimane di cassa, che altrimenti sarebbero state fruite solo dal primo settembre in poi.

L'ATTIVAZIONE

Nelle prime cinque ore dell'attivazione - per quanto riguarda la Cig in deroga - sono arrivate oltre 2.000 domande, ha spiegato il presidente Pasquale Tridico; il quale ha anche annunciato che l'istituto ha evaso tutte le domande - per un totale di 4,2 milioni di pagamenti - presentate regolarmente entro il 31 maggio. Tridico ha difeso l'operato dell'istituto, che in questi giorni è stato al centro anche delle polemiche politiche con la richiesta di alcuni esponenti di opposizione di dimissioni. «È veramente un'offesa continuare a dire che la pubblica amministrazione durante questo periodo non ha fatto niente: ha gestito risorse che normalmente si gestiscono nel corso di anni - ha detto Tridico. Certo - ha riconosciuto - «ci sono state criticità» ma le risposte sono arrivate con «efficienza e prontezza». Il presidente ha spiegato che «ci sono ancora lavoratori che non hanno ricevuto denaro per diversi motivi, ma non per negligenze dell'Istituto: possiamo pagare solo quando abbiamo domande regolari».

L. Ci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA