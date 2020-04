IL DATO

ROMA Quasi due terzi dei 6,7 milioni di lavoratori che hanno ottenuto la cassa integrazione o l'assegno ordinario per l'emergenza Covid avranno l'anticipo da parte dei datori di lavoro che lo recupereranno a conguaglio con l'Inps. Si tratta di quasi 4,3 milioni di lavoratori mentre per 2,45 milioni il pagamento sarà diretto da parte dell'Istituto e per alcuni, soprattutto quelli che beneficiano della cassa integrazione in deroga per la quale ci vuole il passaggio della domanda alla Regione, i tempi saranno più lunghi. L'Inps con una tabella pubblicata sul sito ha sottolineato che le domande di cassa integrazione con causale Covid arrivate sono state 309.485 di cui 122.903 con pagamenti a conguaglio e quindi fatti direttamente dall'impresa ai lavoratori. Per quanto riguarda l'assegno ordinario le domande inviate ai Fondi sono state 152.382 per 2.414.685 beneficiari di cui 1.206.651 con pagamento a conguaglio (da parte dell'azienda) e 1.208.034 con pagamento diretto da parte dell'Inps. Per la cassa in deroga le domande decretate dalle regioni sono state 64.175 e tra queste 22.936 sono state già autorizzate dall'Inps. Quelle pagate sono state 2.038 per 4.149 lavoratori beneficiari.

