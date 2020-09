IL RACCONTO

NEW YORK San Francisco non riesce più a svegliarsi dal buio della notte. Una notte angosciosa, tinta di giallo e di rosso, come in una pellicola monocromatica. È il sole a generarla, ma il sole ha una luce ferita, priva dei verde e del blu. I due colori che viaggiano su lunghezze d'onda più corte di quelli vermigli, vengono bloccati e diffusi da una coltre di cenere proveniente da incendi lontani centinaia di chilometri. Una barriera che ha riempito l'atmosfera, e che sta cadendo invisibile da giorni sulla città. Copre automobili e asfalto, e viene sollevata a tratti dal vento, come se la sabbia delle vicine spiagge si stesse trasferendo in città. Gli abitanti si svegliano con l'odore di bruciato nelle narici, gli occhi irritati e arrossati, e per tutto il resto del giorno lasciano le luci accese in casa, così come accesi restano i lampioni che illuminano le strade.

L'ALLERTA

Le agenzie cittadine assicurano che l'aria, per quanto inquinata, è ancora respirabile. Ma l'indice della qualità dell'aria che a quota cinquanta fa già scattare segnali di allerta, si trova ora a 160, ed è passato dal codice arancione (pericoloso per i soggetti a rischio), a quello rosso, malsano per tutti. Ancora poco e respirare all'aperto diventerà rischioso.

La città si sta abituando con molta fatica a questo momento di passaggio di fine estate, quando gli incendi sempre più numerosi in California, in Oregon e in Nevada scaricano sul suo cielo la cenere che si è levata dalle fiamme, e a grandi altezze atmosferiche si è congelata, prima di spostarsi nella direzione della costa. È la quarta estate consecutiva che il fenomeno si verifica. La prima esperienza dopo l'incendio Camp Fire del 2018 fu traumatica. La scintilla era scoccata accidentalmente per via di un cavo elettrico difettoso, 250 Km a nord della città, e le fiamme distrussero i villaggi nelle immediate vicinanze, prima di aprirsi un varco verso sud. Diciassette giorni dopo, quando l'ultimo focolaio fu estinto, ottantacinque persone erano morte, 62.000 ettari erano stati bruciati, e 16.000 abitazioni incenerite. Il più grande disastro naturale della storia si era lasciato alle spalle 16 miliardi di dollari di danni, e aveva azzerato comunità che ancora oggi faticano a rinascere. Il codice arancione a San Francisco in quell'occasione restò in vigore per 15 giorni. Gli incendi odierni hanno già costretto la municipalità ad estendere l'allarme negli ultimi 25 giorni, e la fine è ancora lontana. Il più vecchio tra i fuochi, quello che è scoppiato a Beach Creek in Oregon, arde dal 16 di agosto, e ha già bruciato 53.000 ettari di terreno, mentre l'intero stato che confina a sud con la California conta la perdita di 188.000 ettari. In California ne sono andati in fuoco un milione. Il bilancio è drammatico con sette vittime e dodici dispersi. Alcuni flash: nell'Oregon i roghi hanno colpito cinque città, uccidendo due persone, altri tre morti in California e un bambino ha perso la vita nello Stato di Washington.

LE PREVISIONI

L'incendio che ha spento la luce a San Francisco e che ha trasformato il panorama urbano in una apocalittica visione marziana, è alla base della Sierra Nevada, a nord est della città, a ridosso di Lake Tahoe e delle piste invernali di sci, sotto la minaccia di essere cancellate per la prossima stagione. Il mantello di cenere che avvolge il cielo sopra la Bay Area è così fitto da impedire le rilevazioni metereologiche. Gli istituti di settore fanno affidamento ora sulle segnalazioni che gli abitanti di San Francisco, Oakland e Berkeley fanno sulle pagine di Twitter, per acquisire dati e cercare di elaborare proiezioni.

Flavio Pompetti

