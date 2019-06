Ciclone Trump a Londra sgarbo a regina e sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITALONDRA Invitato per colazione, è arrivato con l'elicottero direttamente sul prato di Buckingham Palace, il presidente statunitense Donald Trump. Non era mai successo prima e questo, come gli 83 colpi di cannone sparati in aria, di cui 41 per lui e 42 per l'anniversario della regina, danno l'idea di quanto Londra e la famiglia reale abbiano fatto di tutto per mostrarsi accoglienti verso l'alleato americano in questa fase delicatissima per il Paese, alla vigilia di un cambio di passo e di leadership con cui si cercherà di dare una...