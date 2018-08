Cicciolina, il Fisco pignora il vitalizio: «Non ha pagato 100mila euro di cartelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA L'Agenzia delle Entrate ha pignorato il vitalizio di Ilona Staller. L'ex parlamentare del Partito Radicale dal 1987 al 1992 e pornostar non avrebbe pagato al Fisco circa 100mila euro di cartelle esattoriali. Per questo è stato congelato il suo conto all'interno della banca di Montecitorio. Un provvedimento ritenuto illegale dall'avvocato Luca Di Carlo, al fianco di «Cicciolina» dall'epoca del processo contro l'ex marito Jeff Koons: «Il vitalizio non può essere pignorato o sequestrato per intero ha chiarito come invece ha fatto...