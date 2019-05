Cicciolina fa causa a Sotheby's «Battute all'asta alcune mie foto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Ilona Staller fa causa a Sotheby's New York per aver battuto all'asta alcune foto della serie Made in Heaven dell'artista Jeff Koons. L'attrice ha dato mandato al suo avvocato, Luca Di Carlo, di formulare la richiesta di risarcimento totale di 21 milioni di dollari, di cui 19 milioni di dollari di risarcimento danni più 2 milioni di dollari per attività legale.«È ingiusto che Sotheby's abbia messo in circolazione quelle fotografie - ha dichiarato l'ex deputata all'agenzia Dire - utilizzando la mia immagine, senza il mio...