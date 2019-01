CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CIBO A DOMICILIOROMA Ha vinto Davide contro Golia. Stavolta hanno vinto i rider contro Foodora, la multinazionale tedesca tra i giganti della consegna di cibo a domicilio in Europa. Ribaltando quanto deciso in primo grado, ieri la corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso dei cinque rider: la loro retribuzione, per il periodo in cui hanno lavorato per Foodora, doveva essere correlata a quanto prevede il contratto collettivo logistica-trasporto merci. Dovrà quindi essere ricalcolata. «È la conferma che i diritti esistono. Non possiamo...