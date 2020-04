IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA La vigilia della festa della Liberazione il governatore Luca Zaia ha riaperto in Veneto gelaterie, pizzerie, kebab, pasticcerie: non più solo consegna a domicilio, da ieri (e non dalle 15, perché l'ordinanza non indica alcun orario) è possibile anche la vendita per asporto, il cosiddetto tawe away: vado io a prendermi il cibo - meglio se prenotandolo prima - e me lo porto a casa. Andare a comprarsi un cono di gelato rientrerà quindi nell'elenco dei motivi indifferibili e urgenti che consentiranno di uscire di casa senza incappare in una multa? A sentire Zaia sì, perché fa parte dell'alimentazione, è un po' come andare a fare la spesa e siccome la situazione sanitaria in Veneto è nettamente migliorata - ieri appena 130 ricoverati in terapia intensiva, dieci in meno nell'arco di ventiquattr'ore - il presidente ha deciso di allentare le maglie. E dunque ecco anche i fioristi aperti, i banchi di piantine nei mercati, gli orti aperti, i cimiteri aperti. E fa niente se i camposanti sono di competenza dei sindaci: all'ora di pranzo, a reti locali pressoché unificate, Zaia rivolge un pensiero a chi ha perso il padre, la madre, il fratello, il figlio e chiede alle amministrazioni locali di mettersi una mano sul cuore: «Lasciate che i cittadini vadano a dire una preghiera sulla tomba dei propri cari perché è soprattutto nei giorni di festa che si sente di più la mancanza di chi ci ha lasciato». Una ordinanza, quella emanata ieri pomeriggio, che ha scatenato le opposizioni: «Il delirio di onnipotenza crea mostri», ha postato su Fb Alessandro Bisato, segretario regionale dei dem e primo cittadino di Noventa Padovana.

I NUMERI

La premessa di Zaia sono i numeri. «Ve l'avevo detto il 13 aprile: ricordatevi i numeri di oggi che poi li verificheremo in occasione del ponte di San Marco. Quel giorno avevamo 1.672 ricoverati e 245 pazienti in terapia intensiva. Dopo 11 giorni i ricoverati sono scesi a 1.289, cioè quasi 400 in meno e i posti in rianimazione si sono quasi dimezzati. Così siamo andati a raschiare sul fondo del barile per togliere tutte le restrizioni che possono essere tolte alla luce di un trend positivo che dura da due settimane. Allentare le misure non vuol però dire che è finita, ai cittadini lo dico chiaramente: non è che si vada in piazza a far festa». Il rischio che qualcuno impugni l'ordinanza c'è: «Un ricorso in Italia non si nega a nessuno», ha detto Zaia, ma l'assessore Gianpaolo Bottacin un po' ha tranquillizzato: «In teleconferenza stamattina con il capo nazionale della Protezione civile Angelo Borrelli ho fatto presente che stava per uscire questa nostra ordinanza e al rappresentante del ministero dell'Interno ho chiesto che venissero avvisate le prefetture in modo da non creare problemi ai cittadini: più che l'impugnazione dell'ordinanza, la preoccupazione è per le multe».

LE MISURE

Come si può leggere nelle schede pubblicate in queste pagine, l'ordinanza numero 42 allenta le misure su più fronti. Le principali: 1) è consentita la vendita di cibo da asporto, ma non si potrà consumarli sul posto; 2) le cartolerie e i negozi di vestiti (e scarpe) per bambini potranno essere aperti tutta la settimana e non più solo due giorni; 3) possono riprendere tutte le opere pubbliche non più per codice Ateco ma per categoria, dalle strade alle dighe; 4) l'edilizia riprende solo sui manufatti esistenti, quindi per manutenzioni, ma non per nuove costruzioni; 5) si potrà tornare a lavorare nell'orto anche lontano da casa, ma se si tratta di orti urbani o comunali bisognerà stare distanti un metro l'uno dall'altro, avere guanti e mascherina; 6) possono riaprire le fiorerie («Oggi potete farvi regalare il bocolo di San Marco», ha chiosato Zaia) anche nei mercati.

Cos'è che non cambia? Non cambiano le restrizioni sui supermercati che devono restare chiusi nei giorni festivi («Fosse una competenza regionale io li terrei sempre chiusi la domenica», ha detto Zaia) e rimangono gli obblighi del distanziamento sociale così come dei guanti o del gel disinfettante e della mascherina. I parchi? «Non dipende dalla Regione, fosse stato per me li avrei aperti pur con l'obbligo della mascherina».

LE INTERPRETAZIONI

Se i presidenti di Regione possono emanare solo ordinanze restrittive, come ha potuto Zaia allentare le maglie? A quante multe andremo incontro? Per fare un esempio, si potrà andare a portare un fiore sulla tomba dei propri cari se il cimitero si trova in un altro Comune? A detta dell'Avvocatura regionale sì perché siamo nell'alveo dell'articolo 1, comma 1, lettera a del Dpcm del 10 aprile: è possibile spostarsi in un Comune diverso da quello in cui si abita, oltre che per comprovate esigenze lavorative e per motivi di salute, per situazioni di necessità. Tale sarebbe la visita dai defunti. Un po' come per la spesa se in paese non ci sono negozi. Idem l'orto. Gelaterie, pizzerie, pasticcerie, invece, solo vicino a casa. Zaia precisa: «Nessuna contrapposizione con le misure nazionali. È l'interpretazione e il riordino, in molti casi l'allineamento, con altre realtà regionali e con lo stesso Dpcm vigente».

Alda Vanzan

