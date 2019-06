Cibi avariati e mal conservati Ristoranti etnici sotto accusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLITZIn un supermercato cinese a Napoli 500 chili di pollame e prodotti ittici erano in pessimo stato di conservazione. E fin qui niente di strano ma c'erano anche centinaia di uova di anatra salate già cotte, la cui importazione in Italia è vietata. A Padova 200 kg di alimenti etnici congelati erano conservati non nel frigorifero del negozio ma in un furgone con l'impianto di refrigerazione spento, parcheggiato poco distante. A Parma il contenitore usato per una montagna di spaghetti di soia erano i secchi di plastica delle pulizie,...