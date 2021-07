Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOPO LA SENTENZAVENEZIA Entusiasmo a Palazzo Ferro Fini dopo la vittoria del Veneto sul Governo davanti alla Corte Costituzionale. «Una sentenza che dovrebbe far discutere e deve far riflettere sul potere forte della burocrazia ministeriale», commenta Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, la cui separazione e autonomia rispetto alla Giunta era stata messa in discussione da Palazzo Chigi con l'impugnazione della legge sulla...