Ci sono troppi no-vax in classe bimbo a casa dopo il trapianto

IL CASOTREVISO Ha otto anni ma da domani, mentre tutti i suoi amici partiranno con lo zaino in spalla per il primo giorno di scuola, lui dovrà restare a casa. Già, perché Andrea, nome di fantasia che abbiamo scelto per raccontare questo caso senza renderlo identificabile, dopo aver sconfitto la leucemia non può sedere in classe insieme agli altri alunni. Il motivo? Alcuni di loro non sono vaccinati. Una situazione che per lui, sottopostosi a diversi trattamenti chemioterapici, potrebbe compromettere la sua salute. Per la scuola...