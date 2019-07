Ci sono meno zanzare? No, è solo sparito il virus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FENOMENOPADOVA È stata la grande paura dell'estate 2018. Nel Veneto colpì 257 persone, mietendo 18 morti: le province più coinvolte, Padova, Verona e Rovigo. La febbre del Nilo, la malattia infettiva trasmessa all'uomo dalla puntura delle più comuni zanzare, sembra scomparsa. Troppo presto per cantar vittoria, ma quest'anno, da Padova a Rovigo, da Venezia a Verona passando pr Vicenza e Belluno, non si è ancora verificata alcuna diagnosi di West Nile, nè nelle forme più blande (solo innalzamento della temperatura) tantomeno in quelle...