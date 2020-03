«Ci sono le vittime e per me il dolore e il rispetto per loro vengono prima di tutto», lo ripete più volte Mauro Corona quasi ad assicurarsi che le parole successive non risuonino amare. Perché lui è tra chi guarda dalle finestre di casa quanto sta succedendo senza lamentarsi della reclusione, anzi, trovando nella metà piena del bicchiere tanta dolcezza e una riscoperta serenità. Lo scrittore ertano, d'altra parte, negli ultimi vent'anni non si è risparmiato. Le sue settimane sono solitamente scandite da 3 4 chiacchiere in giro per l'Italia, come chiama lui le serate pubbliche di presentazione dei suoi libri che lo portano a viaggiare in lungo e in largo per lo Stivale come se la fatica delle ore di viaggio non si accumulasse mai sulle sue spalle e non pesasse quando, al ritorno, si rimette nello studio a scrivere. Oggi tutto è diverso. L'agenda è improvvisamente vuota, fuori dalla sua bottega non ci sono i curiosi che passano, bussano, cercano di rubare qualche attimo di intimità del celebre autore. Ora può rilassarsi. Scrivere con la mente sgombra, passeggiare senza incontrare nessuno per ore. «Quello che voglio dire non deve risuonare come poco sensibile verso quanto sta succedendo premette -. In questa tragedia prima di tutto il pensiero va a chi è morto. Le vittime sembra vengano trattate come numeri, ricordiamoci che sono persone, dietro quelle cifre ci sono uomini e donne con nipoti e figli, con cari che piangono nelle loro case. Poi c'è il danno economico, per il quale mi sento di dire questo: per i prossimi due anni non si guadagna, si sopravvive, andrà così e non resta che accettarlo». In quanto a lui, se spegne la tv e sposta la mente dal dolore lì fuori, non è mai stato così bene. «Da quando tutto questo è iniziato non ho più speso un euro racconta -, prima andavo al bar, ci passavo molte ore, perdevo il mio tempo così. Adesso basta. Guardo il calendario e non vedo più conferenze né impegni, tutto molto gradevole ma di fatto, alla lunga molto spossante. Non mi è mai capitato nella vita di non avere nulla da fare oggi, nulla domani e nulla dopodomani». La mattina una passeggiata attorno a casa, il canto degli uccelli della Val Cimoliana e i camosci come sola compagnia. «Quando torno sono rilassato e scrivo con molta concentrazione e leggo spiega entusiasta della sua nuova quotidianità -, poi accendo la tv e guardo programmi di sport o sulla natura. Ho ritrovato una serenità e una dolcezza che non conoscevo ormai più».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA