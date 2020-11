Ci sono i tamponi molecolari e i test antigenici: i primi individuano il materiale genetico di cui è composto il virus, mentre i secondi rilevano le proteine sulla superficie del patogeno, ma entrambi prevedono l'inserimento del bastoncino nelle fosse nasali. Lo stesso vale per i nuovi kit fai-da-te, ora in corso di sperimentazione. Ma c'è anche un'altra tecnica, «meno invasiva e completamente affidabile», secondo i risultati certificati dall'Università di Padova: si tratta degli esami salivari, che dallo scorso 8 ottobre il Bo offre ai propri 8.000 dipendenti, come spiega il professor Mario Plebani, ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica.

Come sta andando l'attività di sorveglianza attiva su docenti, tecnici e amministrativi?

«Molto bene. Abbiamo completato il primo giro di controlli, stiamo ultimando il secondo e ci apprestiamo a cominciare il terzo. Ora hanno chiesto di essere inseriti altri 1.500 lavoratori. L'adesione è volontaria e, tolta la parte di Ateneo già convenzionata con l'Azienda ospedaliera, sfiora ormai il 90%. Finora abbiamo processato più di 8.000 test salivari».

Con quali risultati?

«Il tasso di positività è molto basso: nelle prime settimane era del 2,25 per mille. Poi dal 26 ottobre abbiamo registrato un aumento dell'incidenza, adesso attestata sul 5,5 per mille. L'incremento è legato alla ripresa delle lezioni in presenza e alla tendenza generale dell'epidemia. Le infezioni riscontrate, circa 25, derivano infatti da focolai prevalentemente domestici».

Come lo sapete?

«Tutti i soggetti positivi al test salivare, che di per sé è già molecolare, sono stati comunque sottoposti al tampone nasofaringeo classico, che ha confermato la diagnosi. Per ciascuno di loro, la Medicina preventiva ha subito avviato le attività di isolamento domiciliare e tracciamento dei contatti. Le indagini svolte hanno escluso cluster all'interno dei dipartimenti e hanno individuato piuttosto canali di trasmissione familiare. Comunque la maggior parte dei nostri contagiati è risultata asintomatica o al massimo ha manifestato sintomi molto lievi, quasi sempre rinite o febbricola, del tutto transitoria».

Allargherete lo screening? Ad esempio alla sede di Treviso, attualmente esclusa?

«Siamo passati da 21 a 14 giorni nell'intervallo fra il primo e il secondo giro di esami. Ora stiamo ragionando sulle sedi, anche se bisogna tenere conto delle difficoltà di trasporto dei campioni. Pensiamo inoltre di inserire gli studenti di alcuni corsi, particolarmente esposti al rischio di contagio, come ad esempio quelli di Odontoiatria».

Dunque i test salivari possono essere considerati affidabili?

«Assolutamente sì. La pratica sul campo ha confermato i dati annunciati sull'accuratezza della metodica. Del resto le premesse c'erano, perché l'analisi è molecolare e il prelievo salivare è standardizzato. È sufficiente masticare il tamponcino, riporlo nella provetta, chiudere il sacchettino e lasciarlo nel punto di raccolta. Quanto costa? Il reattivo meno di 10 euro, la provetta 40 centesimi. La manodopera è tutta interna: una squadra di dieci persone, che ringrazio».

Ritiene che sia un sistema estendibile ad altre realtà?

«Lo è. Abbiamo appena svolto un videocollegamento con l'Università La Sapienza di Roma, ma ci ha chiesto informazioni anche il Comune di Firenze. E l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a cui abbiamo passato il modello, ha chiuso convenzioni con diversi enti pubblici e aziende private. Chissà che, come in Francia, il test salivare diventi rimborsabile anche in Italia. Mi è stato chiesto un progetto, l'ho scritto e mi risulta che sia stato consegnato al ministro Roberto Speranza».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

