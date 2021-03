Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Vedrà, entro la fine di giugno i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose. E a metà del prossimo mese registreremo un sensibile miglioramento, con una riduzione dei ricoveri. Termineranno le zone rosse nelle regioni».Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è convinto che la frenata di aprile non ci sarà. Ma non risparmia critiche alle Regioni, come già aveva fatto in una intervista a...