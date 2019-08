«Ci prendeva a testate così l'abbiamo bendato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAROMA Christian Gabriel Natale Hjorth è stato bendato solo per 5 o sei minuti, per impedire atti aggressivi e di autolesionismo. La foto, diffusa su una chat whatsapp «della quale fanno parte solo 18 carabinieri, «in servizio da Cuneo a Palermo», serviva a rassicurare i colleghi sul fatto che i responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega fosse stato assicurato alla giustizia e che non fosse un nordafricano. È questa la versione dell'autore dello scatto, un maresciallo, presente negli uffici di via In...