«Ci inseguivano come topi, sono vivo per miracolo»

LA TESTIMONIANZATREVISO Stefan è appena stato dimesso dall'ospedale. È uno dei cinque ragazzi presi a coltellate davanti alla casa del fratello Ion, futuro sposo il prossimo 13 ottobre, almeno così doveva essere, nella folle notte di Fontane. «Ci inseguivano come fossimo topi e ci hanno aggredito uno dietro l'altro. Io ho ricevuto 5 coltellate: sono vivo per miracolo» racconta il ventenne posando un mazzo di fiori sul marciapiede in cui è morto il suo amico Igor. Stefan ha la sua stessa età, erano amici, connazionali, quasi a loro volta...