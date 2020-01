IL CASO

VENEZIA Potrebbe esser stato l'utilizzo della mascherina il motivo che ha portato alcuni ragazzini veneziani a sputare contro la coppia di giovani sposini cinesi. L'ipotesi scaturisce dal racconto della ragazza, Shiyu Qian, che ieri, all'indomani dell'aggressione, ha raccontato al Gazzettino la sua versione dei fatti, accompagnata da GianMaria Micheletti, titolare dell'agenzia di affittanza turistica Get Flat. E lei stessa era stata vittima di un episodio analogo a Roma, pochi giorni prima: «Stavamo passeggiando lungo le Zattere perché, da studenti di architettura a Mantova, volevamo vedere casa Gardella nonostante fossero circa le sei sera. Poi, all'altezza della fondamenta Nani, due tre ragazzini, alti circa un metro e venti, quindi secondo noi avranno avuto circa sette anni, ci hanno sputato. Io mi trovavo dal lato interno della fondamenta, mentre mio marito era lungo il canale». Ad aver attirato l'attenzione dei bulletti potrebbe esser stata la mascherina: «In Cina la utilizziamo per proteggere gli altri da eventuali infezioni».

Un aspetto culturale che quindi i giovanissimi possono non conoscere. Scontato invece che siano informati del virus che ha già mietuto decine di vittime in Cina. Da qui, forse, l'origine dell'affronto. «Avevano addosso un giaccone blu che assomigliava ad un'uniforme, forse si trattava di studenti di una scuola, o forse di una qualche associazione sportiva. Quello che ho capito è che hanno detto cinesi e qualcos'altro, io e mio marito conosciamo qualche parola di italiano, ma non abbiamo compreso tutto, poi sono scappati via correndo in una calletta».

IL SECONDO AFFRONTO

Intorno - spiega la ragazza di 25 anni - c'era molta gente, ma forse a causa dell'oscurità nessuno si è accorto di nulla. Sul momento la coppia ha deciso di lasciar perdere. I coniugi hanno proseguito il loro giro veneziano arrivando vicino a casa, nei pressi di San Giacomo dell'Orio, dove altre tre ragazze, più o meno 15enni, si sono rese protagoniste di un altro gesto: «Quando siamo entrati alla Coop io e mio marito ci siamo divisi - continua Shiyu Qian - Lui è stato seguito dalle ragazzine che l'hanno ripreso in un video e mi ha detto di esserci rimasto male, anche lì indossavamo la maschera. A quel punto mi sono sentita scioccata per quello che stava accadendo, non capivamo il perché. Quindi l'ho seguito e ho visto che le ragazze facevano finta di comprare qualcosa, in realtà stavano guardando il video appena fatto continuando a ridere e prenderci presumibilmente in giro».

La rabbia così è cominciata a farsi sempre più spazio: «Mi sono avvicinata a loro e ho chiesto se ci fosse qualcosa che non andasse, ma continuavano a ridere e replicare qualcosa che non ho capito». Tutto a causa di una maschera? «Per noi non è normale usarla sempre, ma questo non è un periodo normale, per noi è una questione di rispetto per il prossimo, ma non so se sia per quello. Pochi giorni fa ci trovavamo a Roma, alcuni ragazzini all'uscita da scuola, che indossavano lo zaino, hanno sputato a mia suocera, io non me ne ero nemmeno accorta».

IN ITALIA PER 2 ANNI

E alla mente torna anche l'aggressione a suon di spunti, di pochi giorni fa, alla studentessa universitaria polesana in treno. Atti di razzismo che sembrano moltiplicarsi: «Altri nostri compagni di studi sono stati vittima di episodi simili in Italia, mai a Mantova». I due sono studenti all'università di Mantova e resteranno in Italia per circa due anni, grazie ad un programma di scambio culturale. Proprio per questo si sono sentiti feriti: «Possibile che Italia e Cina stiano creando rapporti di scambi culturali e si venga trattati in questo modo? Per noi cinesi è importante conoscere la cultura italiana, ma lo scambio presuppone qualcosa che vada oltre al semplice studio». Alla fine Shiyu Qian ha elogiato l'agente turistico che li ha assistiti: «Meno male che ci sono persone come lui, che si è reso subito disponibile nei nostri confronti, chiamandoci e assicurandosi che tutto fosse ok, non possiamo che ringraziarlo».

Tomaso Borzomì

