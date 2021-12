Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DISPOSIZIONIVENEZIA Qualsiasi cosa pur di non di chiudere. Gli operatori economici che dovranno continuare a controllare i Green pass dei propri clienti e, da oggi, far entrare nei propri locali solo i vaccinati, sono pronti a far rispettare le nuove regole. Ossia: sì ai vaccinati, no ai tamponati. Obiezioni? Patrizio Bertin, presidente della Confcommercio del Veneto, 60mila associati nella regione, scuote la testa: «Ma lo sapete quanto...