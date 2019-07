Christine, l'erede di Draghi che rassicura l'establishment

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO /2 Che impresa sarà, per Christine Lagarde, sostituire Mario Draghi. Opera resa ancora più ardua per le critiche che, dal suo ruolo di numero uno del Fondo monetario internazionale, la neo presidente della Bce ha rivolto a Draghi per alcuni anni. Lo accusava di non essere abbastanza vigoroso nel sostegno alla crescita. Toccherà di fare meglio alla donna voluta dalla coppia Merkel-Macron al vertice dell'Eurotower, e che è sempre stata dentro il sistema, al top del potere francese e internazionale, mai outsider e continuamente...