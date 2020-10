LA POLEMICA

VENEZIA Questione di buon vicinato e di interessi economici. E così va a finire che la Lombardia, che ha 12mila attualmente positivi al Covid, viene graziata dalla Svizzera e non è considerata area rossa, con obbligo di quarantena per 10 giorni per chi varca il confine. Mentre il Veneto, che di attualmente positivi ne ha meno della metà (5.800 circa) è stato inserito nella lista nera delle Regioni pandemicamente pericolose. E da domani dunque scatta l'ora X e per chiunque dal Veneto voglia oltrepassare il confine elvetico ci sarà l'obbligo di restare bloccati in un domicilio per dieci giorni. Un provvedimento di isolamento che da Berna hanno stabilito per tutelarsi dal rischio di contagio, sebbene il tasso svizzero sia assai più alto di quello registrato qui. Una decisione che tutela l'economia elvetica, a scapito però di quella veneta (e dalla sanità stessa), che già fatica a riprendersi dopo quanto accaduto con il Covid.

Sabrina Dallafior, console generale della Svizzera a Milano, prova a spiegare la surreale decisione: «Il Governo svizzero, ossia il Consiglio federale, ha stabilito che, superata la soglia di 60 casi ogni centomila abitanti nell'arco di quattordici giorni, la regione appartenente al secondo cerchio viene sottomessa all'obbligo di quarantena». E il Veneto ha di poco sfiorato la soglia, con un tasso di 60,84%, mentre oltre il confine lombardo il valore veleggia al 97,2%. La Svizzera ha però stabilito un metodo crescente di quarantena molto preciso: «Il Governo - continua Dallafior - ha stabilito che il primo cerchio, cioè le regioni direttamente confinanti con la Svizzera - con le quali intercorre una parte considerevole degli scambi economici, sociali e culturali - siano escluse dall'elenco delle zone ad alto rischio. Per quanto riguarda il secondo cerchio, cioè i Paesi limitrofi, si è scelto di verificare regione per regione quali porre in quarantena a quali no. Mentre il terzo cerchio, che è il resto del mondo, valuta Paese per Paese se esser messo in quarantena o meno».

La logica stabilita, cioè quella di adottare un metodo matematico (60 contagi ogni centomila abitanti nell'arco di quattordici giorni) ha portato il Veneto sulla lista, avendo preso in considerazione i dati che sono stati raccolti nei giorni precedenti alla decisione. Appena la situazione cambierà, la lista sarà aggiornata. Proprio su questo concetto torna la console generale: «La lista di regioni e Paesi sottoposti all'obbligo di quarantena è aggiornata regolarmente, ogni due settimane il Consiglio federale le rivaluta, aggiungendone o togliendone. Tutto però dipende sempre dalla situazione epidemiologica e dai dati che prendiamo dal Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie».

La console non vuole entrare nel merito delle dichiarazioni effettuate dal presidente del Veneto Luca Zaia, che bollato come Ingiustificata, la misura: «Posso solo dire che si tratta di un criterio matematico. Ci teniamo ad avere prima, durante e dopo il covid, relazioni amichevoli e molto strette con tutti i governatori e le giunte locali di tutta Italia». Ma evidentemente l'idea Svizzera di prevenzione è subordinata ai propri interessi economici, dal momento che il criterio matematico con la Lombardia è stato allegramente ignorato. Tant'è, la decisione voluta da Berna rischia di allungare ulteriormente i tempi di recupero da parte dell'economia veneta. A partire dal turismo, dato che soprattutto nelle città d'arte i primi spiragli di luce si ottenevano proprio dalle nazioni confinanti, come, appunto, la Svizzera. Non a caso anche gli albergatori veneziani avevano chiesto al governatore di farsi portavoce delle loro istanze affinché invitasse il Consiglio federale elvetico a tornare sui propri passi. Il post covid per gli operatori del settore, ma anche per le aziende che intrattengono rapporti stabili con l'estero, sembra non finire mai. Ogni volta che un barlume di ripresa economica si palesa attraverso nuove opportunità, ecco che l'asticella si alza, riproponendo all'imprenditoria italiana una nuova sfida da affrontare.

Tomaso Borzomì

