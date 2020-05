LA DENUNCIA

VENEZIA A poche decine di minuti dal devastante incendio che ha interessato un serbatoio di sostanze chimiche a Porto Marghera, mentre i canali ufficiali di Comune e Protezione civile si limitavano a consigliare di chiudere le finestre e sistemare stracci bagnati sui davanzali, ecco rimbalzare sui social e sulle chat dei telefonini un audio tanto plausibile quanto falso: «Chiudetevi nella vostra abitazione per i prossimi due giorni e utilizzate le mascherine anche in casa».

Un'informazione autorevole quanto la fonte, citata da un sedicente lavoratore dell'università rimasto anonimo: si parla del professor Giovanni Finotto, direttore di un master del dipartimento di scienze molecolari e nanosistemi. Secondo le sue stime la nube sarebbe arrivata in poco tempo anche a Treviso.

Ma il docente menzionato, però, è uomo di scienze, ma non di social.

«Sono rimasto sbalordito e senza parole ha commentato ho informato subito l'Università, ma tutti già immaginavano che si trattasse di un falso, conoscendomi. Non ho whatsapp sul telefono, non partecipo ai forum, non sono iscritto ai canali social, proprio per non perdere tempo a rispondere». E se l'Ateneo veneziano si è subito preoccupato di smentire l'attendibilità del file audio fatto circolare, Finotto, che sta valutando se procedere con una denuncia contro ignoti, mette in guardia dalla diffusione di notizie false e definisce la vicenda un misto di cattiveria o di stupidità, soprattutto quando si vivono dei momenti di emergenza. E il caso del Coronavirus ne è stato un interessante banco di prova, con tante bufale che si sono susseguite in questi mesi.

