Chiusa da 17 mesi, a scuola i lavori non partono e i bambini restano fuori. È lo strano caso della scuola Girolami, dell'istituto comprensivo Margherita Hack di Roma: era il 3 aprile del 2019 quando, a seguito di un crollo in un'aula, i bambini della scuola sono usciti dalla classe e non sono più tornati. Un'intera parte della scuola venne dichiarata inagibile. Le classi furono trasferite in altri istituti con enormi disagi per le famiglie. Con il passare dei mesi divenne chiaro che i lavori non sarebbero partiti per riaprire la scuola regolarmente il primo settembre 2019. Nel frattempo l'altra ala della scuola restava aperta. Intorno a quell'istituto, per un anno, sono stati organizzati sit in, proteste, girotondi e flash mob. Una bella scuola restava chiusa perché nessuno interveniva per rimetterla in sicurezza. Solo tante promesse. Nel gennaio scorso sono state aperte le iscrizioni e venne data l'opportunità alle famiglie di scegliere quella scuola per l'anno scolastico 2020-2021: tante lo fecero, sperando in una riapertura. Peccato però che ora, a due settimane dall'avvio delle lezioni, è ancora tutto chiuso. Risulta inagibile, infatti, anche quella parte della scuola che in un primo momento era rimasta aperta. Quindi adesso sono decine le classi che devono essere ricollocate: un problema enorme considerando che sono necessarie numerose navette, per accogliere i bambini nel rispetto delle regole Covid.

L. Loi.

