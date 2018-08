Chiusa 14 giorni nella cassa per le mele Preso il compagno: «Mi ha risposto male»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZAVERONA Una punizione disumana per umiliare la donna con cui aveva una relazione da dieci anni, «colpevole» di aver osato alzare la voce con lui. Un imprenditore di Bolzano di 53 anni ha segregato per due settimane la sua compagna polacca di 44 in una cassa di plastica, larga non più di un metro e usata per la raccolta delle mele, che ha lasciato sotto il sole cocente a poca distanza dall'autostrada Milano-Venezia, nel territorio di Sommacampagna. LA CELLAPer impedirle di scappare, il convivente-padrone ha appoggiato sopra il...