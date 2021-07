Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Il sistema a colori delle regioni va rivisto». Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene generale e applicata all'Università di Pisa e assessore alla Sanità pugliese, osserva il numero dei contagi, lo confronta con quello dei ricoverati e ribadisce senza mezzi termini: «Non possiamo applicare i parametri mentali che abbiamo imparato da questa pandemia in autunno e in primavera alla situazione attuale».I dati dei contagi in aumento non...