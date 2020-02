L'INCHIESTA

CHIOGGIA (VENEZIA) In un certo senso, sono la prova provata dell'intera architettura d'indagine. Soldi e droga, droga e soldi.

Più di venti chili di stupefacente e oltre mezzo milione di euro in contanti. Trovati tutti assieme dai carabinieri della compagnia di Chioggia durante le perquisizioni dell'operazione Tsunami con la quale Arma e Gico della Guardia di finanza di Venezia ha smantellato un immenso mare di droga gestito da un cartello di famiglie di Chioggia e Sottomarina. Stupefacenti e contanti nascosti nei posti più disparati e impensabili: dai magazzini privati ai beauty-case abbandonati in auto in totale disuso.

LA SCOPERTA

La montagna di droga - oltre a quella per la quale giovedì mattina era scattata l'operazione di carabinieri e Fiamme Gialle - e i contanti sono stati scoperti nel pomeriggio con le indagini che andavano ancora più nel profondo, in cerca di altre prove a sostegno dell'impianto costruito dal procuratore aggiunto di Venezia, Stefano Ancilotto, e confermato in pieno dal giudice per le indagini preliminari Andrea Battistuzzi.

In tutto sono stati trovati venti chili di sostanze stupefacenti nascosti nei garage e nei magazzini di alcuni dei principali indagati: 6 chili di cocaina sono stati scoperti in tre garage a Sottomarina nella disponibilità di Raffaele D'Ambrosio - 44 anni di Chioggia, ora in carcere, e considerato uno degli intermediari della filiera. La droga era nascosta all'interno di un'autovettura e in alcuni borsoni. Alla cocaina si aggiungono oltre 15 chili totali di marijuana: 4 sono stati sequestrati a Cristian De Pascalis, padovano, arrestato giovedì in flagranza; altri 9 invece i militari di Chioggia li hanno scoperti in un garage sempre a Sottomarina a disposizione di Alessandro Carisi, 36 anni, chioggiotto, ora in carcere e inserito come intermediario.

I CONTANTI

Il grosso colpo però è stato il ritrovamento di oltre mezzo milione di euro in contanti sequestrato dai carabinieri nelle perquisizioni.

Sarebbe quella la prova che il gruppo commerciasse in stupefacenti utilizzando soprattutto contanti per risultare il meno tracciabile possibile. Le parti più sostanziose sono i 70 mila euro sequestrati a Marco Di Bella (52 anni di Chioggia, in carcere e un altro degli intermediari) trovati all'interno di alcune cassaforti ben nascoste a prova di ladri nelle abitazioni. Non solo, perché sempre nelle disponibilità di Di Bella c'erano altri 170 mila euro all'interno di tre beauty-case custoditi all'interno di un'auto abbandonata in un garage.

Sempre dei beauty-case - questa volta all'interno di un'abitazione - erano la custodia di circa 60 mila euro a disposizione di Raffaele D'Ambrosio.

Quaranta mila euro invece quelli sequestrati in una cassaforte in casa di Sandro Furlan, detto Cire, 55 anni, ultras sfegatato e influente dell'Union Clodiense, tanto da riuscire a ottenere un accordo sul colore della maglia dei propri beniamini. Per l'accusa Furlan era uno degli intermediari e ora si trova agli arresti domiciliari con il figlio.

L'INDAGINE

La scoperta di soldi e denaro tutti assieme, sono di fatto nuova benzina nella macchina delle indagini di carabinieri e Guardia di finanza, sempre sotto il coordinamento della procura veneziana, che andranno anche a controllare la movimentazione del denaro, soprattutto verso eventuali paradisi fiscali dove poter investire il denaro frutto dello spaccio dello stupefacente. Droghe che arrivavano da diversi fornitori fuori dall'Italia: più volte infatti i gestori del traffico avevano cambiato i fornitori alla ricerca di una droga sempre di più alto livello. Un cartello della droga composto da tre-quattro nuclei familiari, sulla carta avversari nel mondo dello spaccio ma firmatari di un silente accordo di pace con il quale calmierare i prezzi. Famiglie che così si spartivano la piazza della cocaina e della marijuana a Chioggia. Ingente il giro e clamoroso l'esito giudiziario, con 25 misure di custodia cautelare eseguite ieri mattina, prima dell'alba.

Si stima che più di duecento chili di droga (70 di cocaina, 150 di maria e 35 di hashish) siano stati importati e venduti a Chioggia durante l'arco temporale in cui si è sviluppata l'inchiesta. Sette, i milioni totali di sequestro a cui il gip di Venezia ha dato il via.

Nicola Munaro

