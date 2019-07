Chiese sempre più vuote in Germania: fuga di massa di cattolici e protestanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO CITTÀ DEL VATICANO Crollano le roccaforti in Europa. Per la Chiesa in Germania si prospettano tempi duri. Ormai sottoposta ad una progressiva, massiccia erosione di fedeli. Dall'anno scorso a quest'anno ben 216 mila persone sono uscite dal sistema, dichiarando di non essere più cattoliche. L'anno scorso erano state solo' 167 mila. Un fenomeno imponente che impensierisce anche il Vaticano.Ma non sono tanto le conseguenze economiche - ancora tutte da valutare a dare i maggiori grattacapi al Papa, visto che ai contribuenti tedeschi...