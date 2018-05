Chiese arresto per il marito dell'amante, pm a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCUSAROMA Il magistrato Vincenzo Ferrigno sapeva che quello che stava facendo era contrario alla legge. Sapeva che non avrebbe dovuto chiedere gli arresti domiciliari per l'ex marito della sua compagna e fermarsi. Per questo il gup di Genova Franca Borzone lo ha rinviato a giudizio per abuso d'ufficio. Il magistrato è stato invece assolto dall'accusa di falso. E mentre il processo penale inizierà il prossimo 18 settembre, tra poco più di 10 giorni la toga toscana dovrà presentarsi davanti al Csm per il giudizio disciplinare. Il...