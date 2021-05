Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVENTODopo trecento anni, le campane non suonano più a Valle di Cadore. Le vibrazioni erano rischiose e il momento è delicato: ora che sono iniziate le rilevazioni elettriche e sismiche sull'ultimo spuntone di montagna a cui è aggrappata la chiesa di San Martino, in bilico sullo strapiombo che sprofonda nella gola del Boite, per precauzione il vescovo Renato Marangoni ha deciso di silenziare anche il campanile. Dunque tutti fermi con...