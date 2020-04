Prima l'Aqua granda poi il coronavirus. Gli albergatori veneziani attendono che il mercato riparta come spiega Lorenza Lain, titolare del Ca' Sagredo e tesoriere dell'Ava. «Ora è tutto chiuso, aspettiamo di capire quando si potranno riaprire le strutture agli ospiti. Per ora ci limitiamo alla custodia del bene e della struttura anche con una guardia notturna. Il lavoro semmai è più di programmazione e coordinamento di chi lavora da casa, in maniera da farci trovare pronti alla riapertura».

Quando pensa potrà avvenire?

«Potrebbe essere a metà maggio, ma dipende da cosa si troverà in città, cioè cosa troveranno i turisti, dagli eventi alle attività. Siamo anche in attesa di capire cosa diranno Governo e Regione».

Dall'Aqua granda si è mai riusciti a lavorare?

«Avevamo registrato una mite ripresa a Carnevale, poi erano arrivate prenotazioni per Pasqua che però sono state tutte cancellate e spostate. Noi puntiamo a farle cambiare e dato che i nostri clienti sono meno legati a intermediari accettano di spostare a dopo settembre-ottobre».

Disdette?

«Da marzo a maggio tutte, ma la preoccupazione maggiore riguarda l'assenza di prenotazioni, per luglio e agosto dagli Usa».

Avete fatto ricorso alla cassa integrazione?

«Sì, per sopravvivere. Noi abbiamo una struttura con pochi dipendenti e a tempo indeterminato, prevediamo un rientro graduale e, nel caso il personale non sia ancora necessario, provvederemo con lo smaltimento delle ferie, dato che sarà periodo e\tivo. Contiamo di non effettuare licenziamenti».

Tomaso Borzomì

