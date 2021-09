Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRIESTE Ha chiesto il Green pass a una coppia di passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo per Londra ma è stata «offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra». È accaduto martedì a una lavoratrice dell' aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia la Fit Cisl in una nota. Secondo la ricostruzione del sindacato, riferita dalla lavoratrice, l'uomo, alla richiesta di esibire il documento indispensabile per...