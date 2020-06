VENEZIA Come si dice Zaia nella lingua dei segni? Mimando di pettinarsi i capelli. Renzi? Indicando con il dito un neo sulla guancia. Conte? Con un gesto che potrebbe far venire Pinocchio e cioè sfiorando il naso, che poi è un elemento fisico caratteristico del premier. Tecnicamente sono i segni nome, cioè la descrizione che nella Lingua dei segni per i sordi viene attribuita alle persone famose. L'ha spiegato in una intervista al sito ilgazzettino.it Chiara Sipione, 37 anni, trevigiana di Conegliano, l'interprete che dallo scorso 25 marzo segue le dirette del governatore della Regione dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera, traducendo per la comunità sorda non solo gli interventi dei relatori, ma anche le domande dei giornalisti. Laureata a Ca' Foscari in Lingue, civiltà e scienze del linguaggio, Chiara Sipione ha poi preso un master per diventare interprete della lingua dei segni. Nell'associazione di categoria Anios è presidente del consiglio regionale del Veneto degli interpreti. Perché questo lavoro? Chiara Sipione era già di madrelingua Lis, avendo entrambi i genitori sordi, ma ha voluto diventare interprete professionista. L'aspetto singolare è che l'Italia non ha ancora riconosciuto la Lingua dei segni. L'ha fatto il Veneto con la legge 11 del 2018, ma il passaggio centrale è atteso da tempo. (al.va.)

