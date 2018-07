Chiara, a miss Italia con la protesi: «Rompo un tabù, è già una vittoria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIO«Ho lottato per arrivare qui, ho lottato contro i pregiudizi, quelli degli altri, e perfino i miei, sulla vita da disabile. All'inizio avevo molte paure, pensavo di aver perso la mia femminilità. Stare qui, per me, è avere già vinto. Ho gareggiato come tutte le altre e mandato chiaro il messaggio che, dopo una tragedia, la vita non si interrompe».IL FINECapelli neri, occhi nocciola, grande sorriso, Chiara Bordi, la diciassettenne di Tarquinia con protesi alla gamba sinistra amputata a seguito di un incidente in motorino...