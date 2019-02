Chiamparino: «Lo stop? Colpa di un equivoco voluto dai due alleati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Abbiamo fatto quello che gli altri non fanno: ci siamo chiusi in una stanza e per quattro ore abbiamo studiato». Roger De Menech, deputato bellunese del Partito Democratioco, spiega così il seminario «a porte chiuse» che ieri a Roma ha riunito una cinquantina di parlamentari per parlare di regionalismo differenziato tra autonomia e solidaruietà. Oltre ai governatori Stefano Bonaccini (che attende di firmare l'intesa con il premier su 15 materie), Vincenzo De Luca (che ha confermato che la Campania presenterà istanza di...