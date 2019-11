Chiabotto e i debiti milionari l'aiuto dal fondo salva-suicidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASODebiti con il fisco per oltre 2,5 milioni di euro per l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto. La soubrette venderà i negozi di cui è proprietaria e ha avviato la salva-suicidi, così viene chiamata la procedura di liquidazione prevista dalla legge 3 del 2012, pensata per piccoli imprenditori e liberi professionisti con problemi a sostenere le spese. L'istanza, presenta a giugno è stata accolta dal giudice Matteo Buffoni del tribunale di Ivrea a inizio novembre, quasi un mese e mezzo dopo il matrimonio da favola celebrato a Venaria con...