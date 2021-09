Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE POSIZIONIVENEZIA Sergio Vallotto, 65 anni, veneziano di Noale, deputato della Lega, è finito sul canale Telegram Buffonate di Stato. «Hanno mandato in onda solo alcuni spezzoni, mica tutto quello che ho detto». E cosa ha detto in realtà? «Che sono favorevole al vaccino e che è giusto che il Green pass sia applicato anche alla Camera e al Senato perché le regole devono valere per tutti». Però lei non si è vaccinato: «No, ancora...