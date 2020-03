Chi era a cena da amici e in rientro si è fatto un giro in città; chi si annoiava e all'una di notte è stato beccato a bighellonare in auto senza valide motivazioni: fatto sta che una persona controllata su due ha trasgredito le direttive. Evidentemente, per i friulani, le esigenze indifferibili hanno un significato abbastanza ampio. Non altrettanto, però, quello della Prefettura. Lo dimostrano i dati ufficiali sulle verifiche fatte in 24 ore in provincia di Udine: il 12 marzo, le forze dell'ordine hanno controllato 566 esercizi commerciali e 1485 persone, di cui 742 sono state beccate a violare le disposizioni del decreto Conte introdotte per il contenimento del coronavirus e quindi denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. A queste, se ne aggiungono altre sette denunciate dai Carabinieri per spostamenti in auto senza giustificazione, al di fuori del territorio comunale (a Udine, Campoformido, Maiano e Martignacco). Praticamente, il 50 per cento dei controllati è risultato fuori regola, un dato pesante che non fa onore ai friulani. Forse qualcuno non ha capito le regole o ha giocato sulle ambiguità di alcune norme non sempre chiare, forse qualcun altro non ha ancora compreso che l'imperativo è non uscire di casa o ha tentato di fare il furbo, confidando nella statistica e per nulla spaventato (o consapevole) che la violazione rientra nel penale. Da questi controlli, però, la sensazione è che alla discutibile (in questo caso) creatività dei friulani, la Prefettura abbia risposto con una linea dura e che intenda continuare così. Proprio ieri, infatti, si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sia Prefetto Angelo Ciuni, sia il sindaco di Udine, Pietro Fontanini hanno ribadito che le operazioni di verifica continueranno con grande impegno. In una nota ufficiale, il primo, in particolare, ha assicurato il massimo sforzo delle Forze di Polizia nel controllo del rispetto delle misure nella consapevolezza che il gravoso sforzo richiesto alla comunità risponde alla tutela di un bene comune, quello della salute pubblica, che non è contrattabile. Dal canto suo, il primo cittadino ha garantito la collaborazione della Polizia Locale, ricordando ai cittadini che le misure di restrizione nei movimenti si applicano anche agli spostamenti all'interno del territorio comunale. Dichiarazioni che non alludono certo a un'intenzione di ammorbidire la linea, anzi.

