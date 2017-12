Chef in divisa per Marchesi «Gualtiero ora sei tra le vere stelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Gli chef della Federazione Italiana Cuochi con la divisa, il cappello bianco e gli occhi lucidi, ma anche alcuni dei nomi più celebri della cucina italiana, come Ezio Santin, Ernst Knam, ClaudioSadler, Iginio Massari, Pietro Leemann, Nadia Santini, Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo. Tutti per dare l'ultimo saluto a Gualtiero Marchesi, i cui funerali sono stati celebrati da don Gino Rigoldi nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Milano. In prima fila i gonfaloni delle istituzioni e la famiglia, le figlie Paola e Simona e i...