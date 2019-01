Che cos'è, i sintomi, come si cura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tre sono i campanelli d'allarme che dovrebbero indurre a correre dallo specialisti per una diagnosi di meningite: febbre oltre i 39 gradi, vomito e un mal di testa che non passa, con rigidità alla nuca. Nel suo esordio, la malattia ha una sintomatologia poco definita e la diagnosi non è semplice. E' bene, quindi, spiegano dall'Ulss 6, valutare anche altri segni comunemente associati alla meningite, come la fotofobia, il dolore alle gambe, l'inappetenza e l'irritabilità, il mal di testa, l'alterazione dello stato di coscienza e le...