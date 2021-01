IL PERSONAGGIO

MILANO Un paio di settimane fa alcuni attivisti di Rifondazione comunista hanno piazzato un banchetto per la raccolta firme lungo la ciclabile della Martesana. «Giulio Gallera responsabile del disastro della sanità lombarda, si deve dimettere», scandivano con il megafono. Forse era un caso, o magari no, ma quello è uno dei tragitti preferiti dell'ex assessore al Welfare in versione runner. Talmente carico durante una corsa da postare un selfie con un gruppo di amici senza mascherina (vietato) dopo aver sconfinato nel comune di Cernusco (vietatissimo). È la mesta parabola dell'avvocato di Forza Italia messo a capo dell'assessorato più importante della Regione, che travolta dalla pandemia ha scoperto di avere una struttura fragilissima e una guida inadeguata.

RECORD DI PREFERENZE

Cinquantuno anni, in consiglio comunale a Milano dal 97 al 2011, nel 2012 entra al Pirellone, l'anno dopo viene riconfermato, nel 2018 è il più votato con 11.722 preferenze e va di nuovo al Welfare. Gallera non è un medico e nemmeno un manager, e in questo la Lombardia pecca di presunzione: investe ogni anno nella sanità 19,14 miliardi, più di qualsiasi altra regione, ha ospedali super specializzati che funzionano e dunque ritiene che il sistema possa andare avanti più o meno da solo. Finché non è arrivata la pandemia e Gallera si è ritrovato al timone del Titanic. La sua prima mossa, a dire il vero, è stata azzeccata. È il 23 febbraio, paziente 1 di Codogno: nel giro di dodici ore viene decretata la zona rossa e chiuso tutto. Quando però a marzo il Covid devasta la bassa bergamasca, l'assessore e il governatore Fontana non prendono la stessa decisione. Qui ci sono le fabbriche, non solo campi e cascine come nel lodigiano, perciò rinviano, tentennano, passano la palla al governo che l'8 marzo trasforma tutta la Lombardia in arancione. «In effetti la zona rossa potevamo farla anche noi», ammette un mese dopo Gallera. Redarguito da Fontana: «È un ottimo assessore, ma come giurista un po' meno». Intanto la Regione si ritrova con gli ospedali intasati e le terapie intensive al collasso, conseguenza di una privatizzazione che in dieci anni ha dimezzato i posti letto nelle strutture pubbliche e ha smantellato l'assistenza territoriale. Tutti i malati si sono riversati nei pronto soccorso e senza la rete di sorveglianza locale non si facevano nemmeno i tamponi. Spetta a Gallera prendere in mano la situazione, ma il risultato è pessimo: nelle Rsa mancano i dispositivi di protezione, i medici di famiglia comprano di tasca loro le mascherine e creano gruppi whattsapp per scambiarsi dati sui numeri reali della pandemia, con due ordinanze successive (8 e 23 marzo) la giunta del Pirellone dispone il trasferimento dei contagiati nelle strutture per anziani al fine di alleggerire la pressione sugli ospedali. «Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi del Covid 19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio: abbiamo riletto due volte quella delibera, non volevamo credere che dalla Regione Lombardia potesse arrivarci una richiesta così folle», dichiarava Luca Degani, il presidente di Uneba che riunisce le case di riposo. Solo al Pio Albergo Trivulzio sono morti 405 pazienti in quattro mesi.

CANDIDATO SINDACO

Nel frattempo Gallera conduceva con scioltezza l'attesa conferenza stampa quotidiana via web, nella quale faceva il punto sull'evoluzione del virus con considerazioni personali che spalancavano abissi. Spiegazione dell'Rt uguale a 0,51: «Questo vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone allo stesso momento infette e non è così semplice». Difesa del sistema sanitario lombardo: «Gli ospedali privati vanno ringraziati perché hanno aperto le loro terapie intensive e le loro stanze lussuose ai pazienti ordinari». Eppure la sua popolarità cresce al punto che qualcuno lo candida a sindaco di Milano contro di Giuseppe Sala. Gallera è lusingato: «Non mi tirerò indietro». Poi da FI gli fanno capire che non è il caso e lui fa una retromarcia da eroe: «Resterò in prima linea al fianco di medici e infermieri». Arriva l'estate, i contagi si spostano nelle località di villeggiatura e anche Gallera può tirare il fiato. Ma la sfortuna lo insegue, pubblica una foto con la testa fasciata: «Ho colpito un'inferriata durante una partita a paddle». Fa ridere, ma la verità è che il suo assessorato ha lasciato solo macerie: 25 mila morti in meno di un anno in Lombardia, solo 50 Usca sulle 200 previste per curare i malati a casa, il fallimento della campagna antinfluenzale con appena 1,5 milioni di dosi somministrate, il ritardo nel piano di profilassi anti Covid. Tutti dossier urgenti già sulla scrivania del suo successore Letizia Moratti.

Claudia Guasco

