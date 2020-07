LA RICOGNIZIONE

VENEZIA In quasi cinque mesi di emergenza Covid, il modello Veneto è stato spesso citato, celebrato e contrapposto al sistema Lombardia. Ma qual è, numeri alla mano, il rapporto tra pubblico e privato in sanità? Su incarico del gruppo regionale di Forza Italia, versione Veneto per l'autonomia e cioè quello presieduto da Maurizio Conte, la Cgia di Mestre ha condotto una ricognizione che evidenzia tutte le differenze tra Venezia e Milano, ma anche all'interno dello stesso territorio regionale.

ACUTI E RIABILITAZIONE

L'indagine dell'ufficio studi, esposta da Alberto Cestari, è partita dall'analisi del Piano socio-sanitario 2019-2023, che ha confermato l'organizzazione dell'assistenza ospedaliera regionale sul modello di rete, articolata cioè nelle strutture hub (principali) e spoke (secondarie). Nel complesso la dotazione conta 42 centri pubblici e 27 privati accreditati. Al netto delle revisioni comportate dalla pandemia, anche in vista della possibile nuova ondata autunnale, la nuova programmazione regionale prevede 17.955 posti letto, mentre nel 2000 erano 20.081. «Tale dinamica ha rimarcato Cestari è in parte imputabile allo spostamento di molti interventi dal regime ordinario a quello ambulatoriale, reso possibile dallo sviluppo di nuove tecnologie chirurgiche».

A fronte di questo calo, è invece aumentata l'incidenza dei posti letto delle strutture private, passate dal 13,8% al 20,6% del totale. «Ma questa crescita osserva la Cgia è dovuta alla riabilitazione, mentre l'assistenza agli acuti è affidata quasi completamente agli ospedali pubblici». Ecco perché, nella cura dei pazienti colpiti dal Coronavirus, sono state coinvolte più le Ulss che le cliniche: gli acuti pesano per ben il 90% nel pubblico, ma solo per il 56% nel privato.

MEDICINE DI GRUPPO

Un'altra peculiarità del Veneto, cruciale nella gestione della crisi sanitaria, è poi consistita nel ruolo del territorio. Secondo gli ultimi dati rilevati dalla Cgia, sono attualmente presenti 75 Medicine di gruppo integrate, che catalizzano il 19,7% dei medici di famiglia e il 20,6% dei pazienti. Ma il Piano socio-sanitario ha posto le basi per una nuova modalità di erogazione dell'assistenza medica di base, tramite l'accreditamento delle strutture private. «È evidente chiosano gli analisti una riflessione della Regione sulle Mgi. Non a caso la Corte dei Conti le ha definite una onerosa modalità organizzativa, suscettibile di compromettere gli obiettivi finanziari regionali, motivo per cui la Regione ha preso atto della necessità di un rallentamento prudenziale nell'autorizzazione e quindi nello sviluppo dei progetti di Medicina di gruppo integrata».

BUDGET

Ma allora questo significa che in Veneto il ricorso al privato è destinato ad ampliarsi? Secondo i numeri della Cgia, no: «La spesa regionale per prestazioni sanitarie da privato è pari al 17,6% del totale della spesa sanitaria (per un valore di circa 1,5 miliardi, ndr.), a fronte del 20,9% della media nazionale. Da questo profilo, Lombardia (29,7%) e Lazio (27,9%) rappresentano un modello di organizzazione sanitaria completamente diverso da quello adottato in Veneto».

Gli acquisti delle prestazioni private, però, non si distribuiscono in maniera omogenea sul territorio regionale, anche per effetto della diversa concentrazione delle cliniche in alcune aree. L'incidenza di questa voce sui costi di produzione delle varie aziende sanitarie, infatti, oscilla dal 9,4% dell'Ulss 7 Pedemontana al 27,9% dell'Ulss 9 Scaligera (che non a caso conta 7 realtà di quel tipo). Al punto che due terzi degli acquisti sono localizzati nelle province di Verona, Padova e Treviso.

Il ricorso al privato accreditato è disciplinato da un sistema di regolazione degli acquisti delle prestazioni sanitarie, il quale consiste nell'assegnazione da parte della Regione di specifici tetti di spesa ad ogni singola struttura sanitaria: superato quel limite, le prestazioni non vengono remunerate, a meno che non siano di urgenza ed emergenza. Ebbene, complessivamente il budget 2019 attribuito alle realtà private accreditate per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale sfiora i 500 milioni di euro. «Negli ultimi cinque anni sottolinea Cestari emerge una sostanziale stabilità dei tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate, fatta eccezione per la crescita riscontrata nelle Ulss 9 Scaligera (+13,7%) e 6 Euganea (+9,1%)».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA