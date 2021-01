IL RAPPORTO

VENEZIA Con la legge di Bilancio 2021 è salito a 3,8 miliardi l'importo a disposizione del fondo per il nuovo contratto di lavoro degli statali. Considerando gli effetti che questa decisione avrà anche sui dipendenti delle amministrazioni periferiche, si raggiunge una disponibilità di spesa totale pari a 6,7 miliardi: +26% rispetto a quanto erogato a tutti i lavoratori del pubblico impiego nell'ultimo rinnovo firmato nel 2018. Lo rileva la Cgia secondo la quale se, con lo stesso «slancio», fossero riconosciute alle attività economiche che sono state costrette a chiudere per decreto o per Dpcm sia le perdite di fatturato registrate l'anno scorso sia un contributo aggiuntivo del 26%, lo Stato dovrebbe conferire a questi imprenditori colpiti dal Covid poco più di 250 miliardi: un importo che sfiora la somma degli stanziamenti previsti dal Recovery plan e dalla legge di Bilancio per il 2021. La Cgia ricorda che, fino ad oggi, a causa della pandemia, tutte le attività economiche hanno ottenuto dall'esecutivo - al netto delle agevolazioni in materia di credito e dell'effetto dello slittamento di alcune scadenze fiscali - solo 29 miliardi di aiuti diretti: «Cinque milioni tra artigiani, esercenti, commercianti, albergatori, lavoratori autonomi non hanno beneficiato di indennizzi adeguati né possono contare su ammortizzatori sociali».

