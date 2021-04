Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOVENEZIA Quasi la metà degli aiuti anti-Covid non è ancora stata accreditata sui conti correnti delle imprese italiane. A dirlo è l'ufficio studi della Cgia di Mestre, che stima in poco meno del 50% la mancata liquidazione dei 64,7 miliardi di euro di aiuti diretti, varati dai governi Conte e Draghi a favore delle attività economiche per fronteggiare l'emergenza. Perché? «Sono risorse in gran parte previste con la legge di...