Ceuta, l'assalto record dei migranti

IL CASOROMA La Spagna sotto pressione per l'emergenza migranti, via terra e via mare. In circa 800, in arrivo dall'Africa sub-sahariana, hanno forzato ieri la barriera attorno a Ceuta, l'enclave spagnola in territorio marocchino, scavalcando la doppia recinzione di sette metri di altezza e ingaggiando una battaglia con la polizia del paese nordafricano e la Guardia Civil spagnola che ha provocato decine di feriti. Lo riferiscono le autorità iberiche, sottolineando che oltre 600 migranti sono comunque riusciti a entrare a Ceuta, che con...