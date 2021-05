Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Importante per la ripresa dell'economia e del turismo, per viaggiare in sicurezza, per accedere a cinema, teatri, locali, stadi. Il green pass è «un onere necessario e giusto», spiega il presidente emerito della Consulta, Cesare Mirabelli, che sottolinea come di fronte a una situazione - sanitaria ed economica - così delicata i rilievi fatti dal Garante della privacy possano essere superati. A una condizione: «Il pass deve restare...