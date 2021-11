Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA Due fascicoli sulla diffusione di Green pass online sono stati aperti dalle Procure di Roma e Milano. Il primo è inerente all'indagine avviata anche dal Garante della Privacy sui certificati disponibili all'interno di una nota piattaforma di file sharing, l'altro sui pass reperibili online. Sono in corso indagini per risalire agli indirizzi ip di chi ha caricato in rete i certificati e individuare chi li ha acquisiti. Domani...