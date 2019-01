Certificati falsi e precedenti Lo scandalo bidelli si allarga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCORCIATOIEROMA Guerra ai furbetti della scuola, da Nord a Sud partono i controlli a tappeto: nel mirino degli uffici scolastici ci sono le graduatorie di terza fascia per gli aspiranti bidelli. È caccia aperta soprattutto ai diplomi falsi e, tra le dichiarazioni mendaci, potrebbero esserci anche l'omissione dei precedenti penali. Massima attenzione da parte degli uffici amministrativi, quindi, sugli aspiranti Ata: il personale scolastico impiegato come bidello, ausiliario, tecnico e amministrativo.DIPLOMI INVENTATIIl caso, come noto, è...